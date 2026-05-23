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Festival de poésie contemporaine ET DIRE ET OUÏSSANCE Paimpont Paimpont

Festival de poésie contemporaine ET DIRE ET OUÏSSANCE Paimpont Paimpont

Festival de poésie contemporaine ET DIRE ET OUÏSSANCE Paimpont Paimpont vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Paimpont

Adresse : Esplanade de Brocéliande

Ville : 35380 Paimpont

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif : Gratuit

ET DIRE ET OUÏSSANCE est un festival de poésie contemporaine qui réunira 7 poètes pour des lectures, des performances, des rencontres, mais il y aura aussi une projection ciné, une scène ouverte, des dégustations et un buffet réunissant auteurs et public. Il se déroule dans différentes communes du territoire de Brocéliande : Iffendic, Paimpont, Plélan-le-Grand (35), Beignon, Concoret (56).

À voir aussi à Paimpont (Ille-et-Vilaine)