Festival de poésie contemporaine ET DIRE ET OUÏSSANCE Paimpont Paimpont

ET DIRE ET OUÏSSANCE est un festival de poésie contemporaine qui réunira 7 poètes pour des lectures, des performances, des rencontres, mais il y aura aussi une projection ciné, une scène ouverte, des dégustations et un buffet réunissant auteurs et public. Il se déroule dans différentes communes du territoire de Brocéliande : Iffendic, Paimpont, Plélan-le-Grand (35), Beignon, Concoret (56).