Festival de poésie contemporaine ET DIRE ET OUÏSSANCE Paimpont Paimpont
Festival de poésie contemporaine ET DIRE ET OUÏSSANCE Paimpont Paimpont vendredi 26 juin 2026.
ET DIRE ET OUÏSSANCE est un festival de poésie contemporaine qui réunira 7 poètes pour des lectures, des performances, des rencontres, mais il y aura aussi une projection ciné, une scène ouverte, des dégustations et un buffet réunissant auteurs et public. Il se déroule dans différentes communes du territoire de Brocéliande : Iffendic, Paimpont, Plélan-le-Grand (35), Beignon, Concoret (56).
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