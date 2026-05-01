Paimpont

Visite guidée de l’abbaye de Paimpont

1 Pl. du Roi Saint Judicaël Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 14:30:00

fin : 2026-06-10 15:30:00

Date(s) :

2026-05-06 2026-05-13 2026-05-17 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24

L’office de tourisme de Brocéliande vous présente sa visite guidée de l’abbaye de Paimpont.

Notre guide vous retrace l’Histoire de Paimpont. Une visite dans le temps qui remonte aux origines de la création de la ville: l’abbaye. En cas d’offices religieux, la visite se fera uniquement en extérieur.

• A partir de 7 ans (Gratuit pour les moins de 7 ans, prendre un billet même si gratuit)

• Rendez-vous à l’office de tourisme de Brocéliande à Paimpont.

Accessible poussettes et PMR. Chiens autorisés dans les bras ou sac de transport.

De 14h30 à 15h30 environ. .

1 Pl. du Roi Saint Judicaël Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 84 23

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English :

L’événement Visite guidée de l’abbaye de Paimpont Paimpont a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme de Brocéliande