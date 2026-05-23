Gallitrappe et le petit peuple de 15h et de 18h Paimpont
Gallitrappe et le petit peuple de 15h et de 18h Paimpont mercredi 5 août 2026.
Paimpont
Gallitrappe et le petit peuple de 15h et de 18h
1 Pl du roi Saint Judicaël Paimpont Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
L’Office de tourisme de Brocéliande vous présente sa balade contée !
Après avoir passé l’hiver au chaud à Magonia, Gallitrappe, revient en même temps que les beaux jours. Mais cette fois-ci, certains esprits de la forêt l’accompagneront pour une aventure où l’âme agit. Mêlant contes, comédie et marionnettes, profitez d’une pause dans le temps.
A partir de 5 ans (gratuit pour les moins de 5 ans prendre un billet gratuit obligatoirement)
Deux départs de 15h à 17h et de 18h à 20h
Balade à pied de 2km environ entrecoupée de pauses contées
Circuit accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes.
Réservation obligatoire
Rendez-vous à l’office de tourisme de Brocéliande à Paimpont. .
1 Pl du roi Saint Judicaël Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 84 23
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English :
L’événement Gallitrappe et le petit peuple de 15h et de 18h Paimpont a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme de Brocéliande
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