Paimpont

Stage d’initiation à l’aquarelle

3 Esplanade de Brocéliande Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 09:30:00

fin : 2026-08-03 12:30:00

Date(s) :

2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06

Isabelle Pommier, aquarelliste costarmoricaine, propose un stage d’initiation à l’aquarelle à la salle paroissiale de l’Abbaye de Paimpont sur le thème des arbres.

40€ les 3h de 9h30 à 12h30 .

3 Esplanade de Brocéliande Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 79 29 69 97

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English :

L’événement Stage d’initiation à l’aquarelle Paimpont a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Brocéliande