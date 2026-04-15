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Stage d’initiation à l’aquarelle Paimpont

Stage d’initiation à l’aquarelle Paimpont lundi 3 août 2026.

Adresse
3 Esplanade de Brocéliande
Ville
35380 Paimpont
Département
Ille-et-Vilaine
Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Heure de début
09:30:00
Tarif

Paimpont

Stage d’initiation à l’aquarelle

3 Esplanade de Brocéliande Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 09:30:00
fin : 2026-08-03 12:30:00

Date(s) :
2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06

Isabelle Pommier, aquarelliste costarmoricaine, propose un stage d’initiation à l’aquarelle à la salle paroissiale de l’Abbaye de Paimpont sur le thème des arbres.
40€ les 3h de 9h30 à 12h30   .

3 Esplanade de Brocéliande Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 79 29 69 97 

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English :

L’événement Stage d’initiation à l’aquarelle Paimpont a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Brocéliande

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