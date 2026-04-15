Stage d’initiation à l’aquarelle Paimpont
Stage d’initiation à l’aquarelle Paimpont lundi 3 août 2026.
Paimpont
Stage d’initiation à l’aquarelle
3 Esplanade de Brocéliande Paimpont Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 09:30:00
fin : 2026-08-03 12:30:00
Date(s) :
2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06
Isabelle Pommier, aquarelliste costarmoricaine, propose un stage d’initiation à l’aquarelle à la salle paroissiale de l’Abbaye de Paimpont sur le thème des arbres.
40€ les 3h de 9h30 à 12h30 .
3 Esplanade de Brocéliande Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 79 29 69 97
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English :
L’événement Stage d’initiation à l’aquarelle Paimpont a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Brocéliande
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