Yoga du rire Paimpont
Yoga du rire Paimpont samedi 25 juillet 2026.
Paimpont
Yoga du rire
Paimpont Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25 11:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Venez vivre une expérience nouvelle au cœur de Brocéliande. Une expérience innovante alliant le rire, l’activité physique, le lâcher-prise et la relaxation.
Joie et bonne humeur assurées !
Accessible à tous et à tous les âges.
Il est vivement conseillé de réserver Jauge limitée .
Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Yoga du rire Paimpont a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme de Brocéliande
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