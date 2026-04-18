Paimpont

Yoga du rire

Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-25 11:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Venez vivre une expérience nouvelle au cœur de Brocéliande. Une expérience innovante alliant le rire, l’activité physique, le lâcher-prise et la relaxation.

Joie et bonne humeur assurées !

Accessible à tous et à tous les âges.

Il est vivement conseillé de réserver Jauge limitée .

Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Yoga du rire Paimpont a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme de Brocéliande