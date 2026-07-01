Informations pratiques

Paimpont

Concert Ivy Bush Crêperie La Fée Gourmande

16 Avenue du Chevalier Ponthus Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Samedi 25 Juillet à partir de 19h30, vivez un concert de musique celtique festive et envoûtante au cœur de Brocéliande, tout en savourant votre repas ! Le groupe Ivy Bush sait se démarquer grâce à sa présence explosive et ses instruments rares et antiques (citole à archet). On vous attend nombreux pour cette soirée qui s’annonce inoubliable !

Gratuit avec consommation sur place .

16 Avenue du Chevalier Ponthus Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 89 63

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English :

L’événement Concert Ivy Bush Crêperie La Fée Gourmande Paimpont a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme de Brocéliande