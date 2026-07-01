Concert Ivy Bush Crêperie La Fée Gourmande Paimpont
samedi 25 juillet 2026 · Paimpont
Informations pratiques
Paimpont
Concert Ivy Bush Crêperie La Fée Gourmande
16 Avenue du Chevalier Ponthus Paimpont Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Samedi 25 Juillet à partir de 19h30, vivez un concert de musique celtique festive et envoûtante au cœur de Brocéliande, tout en savourant votre repas ! Le groupe Ivy Bush sait se démarquer grâce à sa présence explosive et ses instruments rares et antiques (citole à archet). On vous attend nombreux pour cette soirée qui s’annonce inoubliable !
Gratuit avec consommation sur place .
16 Avenue du Chevalier Ponthus Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 89 63
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Ivy Bush Crêperie La Fée Gourmande Paimpont a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme de Brocéliande
À voir aussi à Paimpont (Ille-et-Vilaine)
- Balade contée L’été du Petit Peuple Paimpont 9 juillet 2026
- Balade contée Aux Origines de Brocéliande Paimpont 9 juillet 2026
- Balade contée Il était une fois Brocéliande à 15h00 Paimpont 11 juillet 2026
- Balade contée Lancelot au fil de l’eau Paimpont 13 juillet 2026
- Balade contée 1,2,3… lutins ! Office de tourisme Paimpont 13 juillet 2026