Balade contée Lancelot au fil de l’eau Paimpont

Balade contée Lancelot au fil de l’eau
1 Place du Roi Saint-Judicaël Paimpont Ille-et-Vilaine
Début : 2026-04-13 14:30:00
fin : 2026-04-17 17:00:00
2026-04-13 2026-04-17 2026-04-24
L’Office de tourisme de Brocéliande vous présente sa balade contée !
Nouveauté 2026 !
Au bord de l’étang de Paimpont, Tortequesne vous guide au cœur des exploits de Lancelot du Lac. Laissez-vous emporter dans son monde caché où la magie de l’eau protège les preux chevaliers.
– Boucle de 4km autour de l’étang de Paimpont / Non-accessible poussette et PMR
– A partir de 7 ans (gratuit pour les moins de 7 ans, billet gratuit obligatoire à prendre)
– RDV devant l’Office de tourisme de Brocéliande à Paimpont
– Réservation fortement conseillée sur notre site internet
– Nos amis les animaux sont acceptés, tenus en laisse .
1 Place du Roi Saint-Judicaël Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 84 23
