Balade contée Lancelot au fil de l’eau

1 Place du Roi Saint-Judicaël Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 14:30:00

fin : 2026-04-17 17:00:00

Date(s) :

2026-04-13 2026-04-17 2026-04-24

L’Office de tourisme de Brocéliande vous présente sa balade contée !

Nouveauté 2026 !

Au bord de l’étang de Paimpont, Tortequesne vous guide au cœur des exploits de Lancelot du Lac. Laissez-vous emporter dans son monde caché où la magie de l’eau protège les preux chevaliers.

– Boucle de 4km autour de l’étang de Paimpont / Non-accessible poussette et PMR

– A partir de 7 ans (gratuit pour les moins de 7 ans, billet gratuit obligatoire à prendre)

– RDV devant l’Office de tourisme de Brocéliande à Paimpont

– Réservation fortement conseillée sur notre site internet

– Nos amis les animaux sont acceptés, tenus en laisse .

1 Place du Roi Saint-Judicaël Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 84 23

L’événement Balade contée Lancelot au fil de l’eau Paimpont a été mis à jour le 2026-03-01 par Office de Tourisme de Brocéliande