Visite guidée de l’abbaye de Paimpont

1 Pl. du Roi Saint Judicaël Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-29 15:30:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29

L’office de tourisme de Brocéliande vous présente sa visite guidée !

Notre guide vous retrace l’Histoire de Paimpont. Une visite dans le temps qui remonte aux origines de la création de la ville: l’abbaye. En cas d’offices religieux, la visite se fera uniquement en extérieur.

• A partir de 5 ans (Gratuit pour les moins de 5 ans billet gratuit à prendre obligatoirement)

• Rendez-vous devant l’office de tourisme de Brocéliande à Paimpont.

Accessible poussettes et PMR. Chiens autorisés dans les bras ou sac de transport.

De 14h30 à 15h30 environ. .

1 Pl. du Roi Saint Judicaël Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 84 23

L’événement Visite guidée de l’abbaye de Paimpont Paimpont a été mis à jour le 2026-03-01 par Office de Tourisme de Brocéliande