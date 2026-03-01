Balade contée 1,2,3… lutins ! Office de tourisme Paimpont

Balade contée 1,2,3… lutins !

Début : 2026-04-13 10:00:00

fin : 2026-04-20 12:00:00

Date(s) :

2026-04-13 2026-04-17 2026-04-20 2026-04-24

L’Office de tourisme de Brocéliande vous présente sa balade contée !

Tortequesne vous accompagne au bord de l’étang de Paimpont et vous transporte dans une parenthèse enchantée entre le monde des sorcières, des arbres, des géants et des fées.

A partir de 5 ans (gratuit pour les moins de 5 ans un billet gratuit reste obligatoire)

Rendez-vous devant l’office de tourisme de Brocéliande à Paimpont.

De 10h00 à 12h00.

INFORMATIONS PRATIQUES:

– Prévoir chaussures adaptées à la marche.

– Accessible aux poussettes et aux PMR

– L’Office de Tourisme se réserve le droit de modifier voire annuler la sortie selon la météo du jour (vigilance orange Météo France par ex) ou tout autre événement exceptionnel.

– Réservation fortement conseillée sur le site internet. .

Office de tourisme 1 place du Roi Judicaël Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 84 23

