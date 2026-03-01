Balade contée 1,2,3… lutins ! Office de tourisme Paimpont
Balade contée 1,2,3… lutins !
Office de tourisme 1 place du Roi Judicaël Paimpont Ille-et-Vilaine
Début : 2026-04-13 10:00:00
fin : 2026-04-20 12:00:00
2026-04-13 2026-04-17 2026-04-20 2026-04-24
L’Office de tourisme de Brocéliande vous présente sa balade contée !
Tortequesne vous accompagne au bord de l’étang de Paimpont et vous transporte dans une parenthèse enchantée entre le monde des sorcières, des arbres, des géants et des fées.
A partir de 5 ans (gratuit pour les moins de 5 ans un billet gratuit reste obligatoire)
Rendez-vous devant l’office de tourisme de Brocéliande à Paimpont.
De 10h00 à 12h00.
INFORMATIONS PRATIQUES:
– Prévoir chaussures adaptées à la marche.
– Accessible aux poussettes et aux PMR
– L’Office de Tourisme se réserve le droit de modifier voire annuler la sortie selon la météo du jour (vigilance orange Météo France par ex) ou tout autre événement exceptionnel.
– Réservation fortement conseillée sur le site internet. .
