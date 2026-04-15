Informations pratiques

Paimpont

Balade contée Aux Origines de Brocéliande

Esplanade de Brocéliande Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:30:00

fin : 2026-07-18 16:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-11 2026-07-16 2026-07-18 2026-07-23 2026-07-25 2026-07-30 2026-08-01 2026-08-06 2026-08-08 2026-08-13 2026-08-15 2026-08-20 2026-08-22 2026-08-27 2026-08-29

Marie Semaille propose une promenade sensible jusqu’aux sources d’un territoire plus ancien et plus complexe que ses seules légendes.

Ce parcours propose de remonter aux sources d’un territoire dont l’histoire est plus

ancienne et plus complexe que les seules légendes arthuriennes. À travers les paysages de Paimpont, l’étang, l’abbaye et les traces laissées par les hommes, il invite à comprendre comment s’est construite, siècle après siècle, l’identité de Brocéliande.

Entre patrimoine, histoire, spiritualité et histoire de l’art, cette promenade sensible

permet également de découvrir comment écrivains, peintres et artistes ont contribué à façonner notre regard sur Brocéliande.

Rendez-vous au niveau de l’Esplanade de Brocéliande à Paimpont

Durée 2h

Distance environ 3km Terrain plat

Parcours accessible aux poussettes

Groupe limité à 25 personnes Départ assuré à partir de 4 personnes

Pass culture accepté

Tarifs

15€ par adulte

12€ par enfant

Gratuit pour les -5ans

Tarif famille 2 adultes + 2 enfants remise de 4€ sur le montant total .

Esplanade de Brocéliande Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 89 32 50 39

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English :

L’événement Balade contée Aux Origines de Brocéliande Paimpont a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de Brocéliande