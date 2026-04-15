Balade contée Aux Origines de Brocéliande Paimpont
jeudi 9 juillet 2026 · Paimpont
Informations pratiques
Paimpont
Balade contée Aux Origines de Brocéliande
Esplanade de Brocéliande Paimpont Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:30:00
fin : 2026-07-18 16:30:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-11 2026-07-16 2026-07-18 2026-07-23 2026-07-25 2026-07-30 2026-08-01 2026-08-06 2026-08-08 2026-08-13 2026-08-15 2026-08-20 2026-08-22 2026-08-27 2026-08-29
Marie Semaille propose une promenade sensible jusqu’aux sources d’un territoire plus ancien et plus complexe que ses seules légendes.
Ce parcours propose de remonter aux sources d’un territoire dont l’histoire est plus
ancienne et plus complexe que les seules légendes arthuriennes. À travers les paysages de Paimpont, l’étang, l’abbaye et les traces laissées par les hommes, il invite à comprendre comment s’est construite, siècle après siècle, l’identité de Brocéliande.
Entre patrimoine, histoire, spiritualité et histoire de l’art, cette promenade sensible
permet également de découvrir comment écrivains, peintres et artistes ont contribué à façonner notre regard sur Brocéliande.
Rendez-vous au niveau de l’Esplanade de Brocéliande à Paimpont
Durée 2h
Distance environ 3km Terrain plat
Parcours accessible aux poussettes
Groupe limité à 25 personnes Départ assuré à partir de 4 personnes
Pass culture accepté
Tarifs
15€ par adulte
12€ par enfant
Gratuit pour les -5ans
Tarif famille 2 adultes + 2 enfants remise de 4€ sur le montant total .
Esplanade de Brocéliande Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 89 32 50 39
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English :
L’événement Balade contée Aux Origines de Brocéliande Paimpont a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de Brocéliande
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