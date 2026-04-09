Concert de chants de marins Saint-Renan
Concert de chants de marins Saint-Renan samedi 8 août 2026.
Saint-Renan
Concert de chants de marins
Place du Vieux Marché Saint-Renan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 00:00:00
fin : 2026-08-08 00:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Venez déambuler au marché de Saint-Renan le samedi matin et découvrez les animations un concert du groupe de chants de marins Les Vents du Large sera donné sur la place du Vieux Marché, de 10h à 12h. Ambiance garantie ! .
Place du Vieux Marché Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne +33 2 98 84 20 08
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English : Concert de chants de marins
L’événement Concert de chants de marins Saint-Renan a été mis à jour le 2026-04-09 par OT IROISE BRETAGNE
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