Saint-Renan

Concert de chants de marins

Place du Vieux Marché Saint-Renan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 00:00:00

fin : 2026-08-08 00:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Venez déambuler au marché de Saint-Renan le samedi matin et découvrez les animations un concert du groupe de chants de marins Les Vents du Large sera donné sur la place du Vieux Marché, de 10h à 12h. Ambiance garantie ! .

Place du Vieux Marché Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne +33 2 98 84 20 08

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English : Concert de chants de marins

L’événement Concert de chants de marins Saint-Renan a été mis à jour le 2026-04-09 par OT IROISE BRETAGNE