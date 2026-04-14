Nuits des étoiles Observatoire de Kerzouar Saint-Renan

Saint-Renan

Nuits des étoiles

Observatoire de Kerzouar Ecole Diwan Rue de Kerzouar Saint-Renan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:30:00

fin : 2026-08-09 00:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Conférence suivie d’une observation du ciel à l’observatoire de Kerzouar par l’association Pégase. .

Observatoire de Kerzouar Ecole Diwan Rue de Kerzouar Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne +33 2 98 84 36 36

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English :

L’événement Nuits des étoiles Saint-Renan a été mis à jour le 2026-04-14 par OT IROISE BRETAGNE