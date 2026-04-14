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Nuits des étoiles Observatoire de Kerzouar Saint-Renan

Nuits des étoiles Observatoire de Kerzouar Saint-Renan vendredi 7 août 2026.

Lieu : Observatoire de Kerzouar

Adresse : Ecole Diwan Rue de Kerzouar

Ville : 29290 Saint-Renan

Département : Finistère

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif :

Saint-Renan

Nuits des étoiles

Observatoire de Kerzouar Ecole Diwan Rue de Kerzouar Saint-Renan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:30:00
fin : 2026-08-09 00:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Conférence suivie d’une observation du ciel à l’observatoire de Kerzouar par l’association Pégase.   .

Observatoire de Kerzouar Ecole Diwan Rue de Kerzouar Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne +33 2 98 84 36 36 

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English :

L’événement Nuits des étoiles Saint-Renan a été mis à jour le 2026-04-14 par OT IROISE BRETAGNE

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