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Les Vendredis Branchés Saint-Renan

Les Vendredis Branchés Saint-Renan vendredi 7 août 2026.

Adresse : Place du Vieux Marché

Ville : 29290 Saint-Renan

Département : Finistère

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Saint-Renan

Les Vendredis Branchés

Place du Vieux Marché Saint-Renan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :
2026-08-07

L’association Les Vendredis Branchés vous propose un concert du groupe Jukebox Hereos à 21h.
Venez vibrer au rythme de la musique et profitez des terrasses ouvertes !
Buvette sur place !   .

Place du Vieux Marché Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne +33 2 98 84 20 08 

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English : Les Vendredis Branchés

L’événement Les Vendredis Branchés Saint-Renan a été mis à jour le 2026-04-09 par OT IROISE BRETAGNE

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