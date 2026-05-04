Concert de chants d’enfants et de collégiens Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean Rennes Mardi 12 mai, 19h00 Ille-et-Vilaine

La Maîtrise de Bretagne revient à la MQV pour un nouveau concert acoustique de chants d’enfants. Cet événement musical s’adresse à tous les amoureux de musique ! ► gratuit

La Maîtrise de Bretagne revient à la MQV pour un nouveau concert acoustique de chants d’enfants. Cet événement musical s’adresse à tous les amoureux de musique ! ► gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-12T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-12T22:00:00.000+02:00

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Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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