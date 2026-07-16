Concert de chants polyphoniques, Eglise Saint-Baptiste, Peyroules
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Saint-Baptiste · Peyroules
Informations pratiques
Concert de chants polyphoniques Dimanche 20 septembre, 17h00 Eglise Saint-Baptiste Alpes-de-Haute-Provence
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Venez écouter le groupe A Cantari !
Fondée en 2025, ACANTARI est un ensemble vocal ancré à Saint-Cezaire-sur-Siagne qui témoigne de la vitalité du chant choral français.
Le groupe vous propose un concert de chants traditionnels polyphoniques a capella riche d’un répertoire de chants sacrés et profanes.
Une invitation au voyage à travers la Provence, l’Italie, la Corse et le Béarn.
Organisée par l’associaiton Les Arts en Pays de Peyroules
RDV dans l’église Saint-Jean-Baptiste, La Foux de Peyroules.
Infos : contact@lesartsenpaysdepeyroules.org
Eglise Saint-Baptiste 04120 Peyroules Peyroules 04120 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:contact@lesartsenpaysdepeyroules.org »}]
Venez écouter le groupe A Cantari !
©Région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Inventaire général – Heller, Marc