Concert de chants polyphoniques, Eglise Saint-Baptiste, Peyroules

Informations pratiques

Concert de chants polyphoniques Dimanche 20 septembre, 17h00 Eglise Saint-Baptiste Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Venez écouter le groupe A Cantari !

Fondée en 2025, ACANTARI est un ensemble vocal ancré à Saint-Cezaire-sur-Siagne qui témoigne de la vitalité du chant choral français.

Le groupe vous propose un concert de chants traditionnels polyphoniques a capella riche d’un répertoire de chants sacrés et profanes.

Une invitation au voyage à travers la Provence, l’Italie, la Corse et le Béarn.

Organisée par l’associaiton Les Arts en Pays de Peyroules

RDV dans l’église Saint-Jean-Baptiste, La Foux de Peyroules.

Infos : contact@lesartsenpaysdepeyroules.org

Eglise Saint-Baptiste 04120 Peyroules Peyroules 04120 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:contact@lesartsenpaysdepeyroules.org »}]

Venez écouter le groupe A Cantari !

©Région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Inventaire général – Heller, Marc