Informations pratiques

Pièce de théâtre « L’important d’être constant » d’Oscar Wilde Samedi 19 septembre, 17h00 salle polyvalente Gilbert Sauvan. Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Pièce de théâtre jouée par la troupe de du cours Gérard Philippe.

Comédie pétillante portée par une mise en scène moderne qui dynamite les codes et les bonnes manières.

Organisée par l’associaiton Les Arts en Pays de Peyroules

RDV salle polyvalente Gilbert Sauvan.

Infos : contact@lesartsenpaysdepeyroules.org

salle polyvalente Gilbert Sauvan. Rue de la Mairie, 04120 Peyroules Peyroules 04120 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 83 78 33 http://www.peyroules.fr/fr/association/1/25235/les-arts-pays-peyroules [{« link »: « mailto:contact@lesartsenpaysdepeyroules.org »}] Peyroules Parking

Pièce de théâtre jouée par la troupe de du cours Gérard Philippe.

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