Concert de Charlotte Stanquic chanson française Café de La Forge Guillac

Guillac

Concert de Charlotte Stanquic chanson française

Café de La Forge 1 Rue du Rocher Guillac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Bien plus qu’un simple concert de reprises de la chanson française, il s’agit d’une confidence musicale, d’un récit autobiographique. A travers l’artiste, nous voyageons à travers nous-même l’enfant que nous étions, l’adolescent, la jeune femme, le jeune homme, l’adulte, le grand père, la grand-mère. Nous repensons à nos pères, à nos mères, nos sœurs et frères, nos aînés, nos amis, nos êtres aimés, nos êtres perdus.

​A 20h30 .

Café de La Forge 1 Rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12

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L’événement Concert de Charlotte Stanquic chanson française Guillac a été mis à jour le 2026-04-29 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande