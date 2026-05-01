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Concert de Charlotte Stanquic chanson française Café de La Forge Guillac

Concert de Charlotte Stanquic chanson française Café de La Forge Guillac samedi 23 mai 2026.

Lieu : Café de La Forge

Adresse : 1 Rue du Rocher

Ville : 56800 Guillac

Département : Morbihan

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Guillac

Concert de Charlotte Stanquic chanson française

Café de La Forge 1 Rue du Rocher Guillac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Bien plus qu’un simple concert de reprises de la chanson française, il s’agit d’une confidence musicale, d’un récit autobiographique. A travers l’artiste, nous voyageons à travers nous-même l’enfant que nous étions, l’adolescent, la jeune femme, le jeune homme, l’adulte, le grand père, la grand-mère. Nous repensons à nos pères, à nos mères, nos sœurs et frères, nos aînés, nos amis, nos êtres aimés, nos êtres perdus.
​A 20h30   .

Café de La Forge 1 Rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12 

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English :

L’événement Concert de Charlotte Stanquic chanson française Guillac a été mis à jour le 2026-04-29 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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