Concert de Charlotte Stanquic chanson française Café de La Forge Guillac
Concert de Charlotte Stanquic chanson française Café de La Forge Guillac samedi 23 mai 2026.
Guillac
Concert de Charlotte Stanquic chanson française
Café de La Forge 1 Rue du Rocher Guillac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Bien plus qu’un simple concert de reprises de la chanson française, il s’agit d’une confidence musicale, d’un récit autobiographique. A travers l’artiste, nous voyageons à travers nous-même l’enfant que nous étions, l’adolescent, la jeune femme, le jeune homme, l’adulte, le grand père, la grand-mère. Nous repensons à nos pères, à nos mères, nos sœurs et frères, nos aînés, nos amis, nos êtres aimés, nos êtres perdus.
A 20h30 .
Café de La Forge 1 Rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12
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English :
L’événement Concert de Charlotte Stanquic chanson française Guillac a été mis à jour le 2026-04-29 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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