Concert de Cisaruk Venitucci Rendez-vous avec Serge Reggiani Lendou-en-Quercy

Informations pratiques

Lendou-en-Quercy

Concert de Cisaruk Venitucci Rendez-vous avec Serge Reggiani

Saint-Laurent-Lolmie Lendou-en-Quercy Lot

Tarif : – – 14 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 21:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Avec le regard complice d'Ariane Ascaride

Annick Cisaruk et David Venitucci prêtent musique et voix à Serge Reggiani, cet immense artiste qui mit à profit ses talents de comédien pour faire exister pleinement ses chansons sur scène

Avec le regard complice d'Ariane Ascaride

Annick Cisaruk et David Venitucci prêtent musique et voix à Serge Reggiani, cet immense artiste qui mit à profit ses talents de comédien pour faire exister pleinement ses chansons sur scène. Un spectacle qui explore toutes les époques de Reggiani, tout en gardant la quintessence du répertoire de ce très grand interprète qui a marqué la chanson française et inspiré les plus grands auteurs et compositeurs: de Boris Vian à Prévert en passant par Georges Moustaki, Jean-Loup Dabadie, Claude Lemesle, Bernard Dimey ou Michel Legrand ! ]…[ Dans la lignée de leurs précédents spectacles, avec l'élégance et l'exigence qui sont leur marque de fabrique, Annick la chanteuse et David l'accordéoniste nous font (re)découvrir la diversité du répertoire du beau Serge sous son meilleur jour. […] Un vibrant hommage au sublime interprète: silenzio! Sous le regard amical d'une fille d'immigrés italiens, Ariane Ascaride à la scénographie, un récital de haute intensité, d'une incroyable force de séduction!

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Saint-Laurent-Lolmie Lendou-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 83 09 78 34

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English :

Through the knowing gaze of Ariane Ascaride

Annick Cisaruk and David Venitucci pay tribute to the music and voice of Serge Reggiani, that immense artist who used his acting talents to bring his songs fully to life on stage

L’événement Concert de Cisaruk Venitucci Rendez-vous avec Serge Reggiani Lendou-en-Quercy a été mis à jour le 2026-07-29 par OT CVL Vignoble