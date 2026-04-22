Repas-concert après le Marché bio de Saint-Laurent-Lolmie Lendou-en-Quercy
Repas-concert après le Marché bio de Saint-Laurent-Lolmie Lendou-en-Quercy mardi 25 août 2026.
Lendou-en-Quercy
Repas-concert après le Marché bio de Saint-Laurent-Lolmie
Place de Saint-Laurent-Lolmie Lendou-en-Quercy Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 19:00:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Le marché Lou Mercat compte plus d'une vingtaine de producteurs situés à moins de 30km de rayon autour de Lendou En Quercy
Le marché Lou Mercat compte plus d'une vingtaine de producteurs situés à moins de 30km de rayon autour de Lendou En Quercy. Tous les producteurs sont dans une démarche de produire de qualité et sont tous certifiés bio ou en conversion. Ce marché met à l'honneur la diversité des produits qui sont fait dans un périmètre très local.
Repas -concert à la suite du marché
Pour fêter la saison estivale, nous vous proposons un repas-concert sur la place de notre cher marché "Lou mercat".
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Place de Saint-Laurent-Lolmie Lendou-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 37 06 73 62 jardinsdemerilde@lilo.org
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English :
The Lou Mercat market includes more than twenty producers located within a 30km radius of Lendou En Quercy
L’événement Repas-concert après le Marché bio de Saint-Laurent-Lolmie Lendou-en-Quercy a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Cahors Vallée du Lot
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