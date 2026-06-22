Saint-Laurent-Lolmie en Fête Lendou-en-Quercy
Saint-Laurent-Lolmie en Fête Lendou-en-Quercy samedi 1 août 2026.
Lendou-en-Quercy
Saint-Laurent-Lolmie en Fête
Lendou-en-Quercy Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Fête de l'été à Saint-Laurent-Lolmie
Fête de l'été à Saint-Laurent-Lolmie. Repas dansant
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Lendou-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 30 28 14 80
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English :
Summer Festival in Saint-Laurent-Lolmie
L’événement Saint-Laurent-Lolmie en Fête Lendou-en-Quercy a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Cahors Vallée du Lot
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