Lendou-en-Quercy

Repas-bal sur le Marché bio de Saint-Laurent-Lolmie

Place de Saint-Laurent-Lolmie Lendou-en-Quercy Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 17:00:00

fin : 2026-07-21 19:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Le marché Lou Mercat compte plus d'une vingtaine de producteurs situés à moins de 30km de rayon autour de Lendou En Quercy

Le marché Lou Mercat compte plus d'une vingtaine de producteurs situés à moins de 30km de rayon autour de Lendou En Quercy. Tous les producteurs sont dans une démarche de produire de qualité et sont tous certifiés bio ou en conversion. Ce marché met à l'honneur la diversité des produits qui sont fait dans un périmètre très local.

Le 21 juillet, Lou Mercat vous propose un Repas -Bal

Repas accompagné d'un bal aux tonalités du monde.

Un concert qui nous fera voyager en dansant.

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Place de Saint-Laurent-Lolmie Lendou-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 37 06 73 62 jardinsdemerilde@lilo.org

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English :

The Lou Mercat market includes more than twenty producers located within a 30km radius of Lendou En Quercy

L’événement Repas-bal sur le Marché bio de Saint-Laurent-Lolmie Lendou-en-Quercy a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Cahors Vallée du Lot