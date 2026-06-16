Repas concert à Lou Mercat Lendou-en-Quercy
Repas concert à Lou Mercat Lendou-en-Quercy mardi 21 juillet 2026.
Lendou-en-Quercy
Repas concert à Lou Mercat
Place de Saint-Laurent-Lolmie Lendou-en-Quercy Lot
Tarif : – – 10 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 17:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Pour clôturer en beauté la fin de l'été, c'est l'envoutant trio Mano Libre qui nous fait l'honneur de jouer au Mercat
Pour clôturer en beauté la fin de l'été, c'est l'envoutant trio Mano Libre qui nous fait l'honneur de jouer au Mercat.
Entre chanson française et musiques colombiennes et vénézuéliennes, Mano Libre nous raconte avec authenticité des paysages et des instants de vie avec un regard poétique, les sens en éveil.
Mano Libre c’est la main qui se tend vers l’autre pour créer des ponts entre les cultures et mieux regarder à l'intérieur de soi, la paume ouverte vers l’horizon des possibles.
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Place de Saint-Laurent-Lolmie Lendou-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 37 06 73 62
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English :
To bring the summer to a spectacular close, the captivating trio Mano Libre will be performing at the Mercat
L’événement Repas concert à Lou Mercat Lendou-en-Quercy a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Cahors Vallée du Lot
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