Rencontre avec l’auteur Serge Bouquet Lascabanes Lendou-en-Quercy
mercredi 22 juillet 2026 · Lascabanes · Lendou-en-Quercy
Informations pratiques
Lendou-en-Quercy
Rencontre avec l’auteur Serge Bouquet
Lascabanes 118 rue de l’église Lendou-en-Quercy Lot
Tarif : 5 – 5 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 17:30:00
fin : 2026-07-22 20:30:00
Date(s) :
2026-07-22
A l'occasion de la sortie du roman policier "A chacun son chemin", venez rencontrer l'auteur Serge Bouquet
A l'occasion de la sortie du roman policier "A chacun son chemin", venez rencontrer l'auteur Serge Bouquet.
La rencontre sera suivie d'une collation avec participation de 5 euros.
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Lascabanes 118 rue de l’église Lendou-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 85 06 55 78
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English :
To celebrate the release of the mystery novel “A chacun son chemin,” come meet the author, Serge Bouquet
L’événement Rencontre avec l’auteur Serge Bouquet Lendou-en-Quercy a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Cahors Vallée du Lot
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