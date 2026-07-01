Rencontre avec l’auteur Serge Bouquet Lascabanes Lendou-en-Quercy

Informations pratiques

Lendou-en-Quercy

Rencontre avec l’auteur Serge Bouquet

Lascabanes 118 rue de l’église Lendou-en-Quercy Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 17:30:00

fin : 2026-07-22 20:30:00

Date(s) :

2026-07-22

A l'occasion de la sortie du roman policier "A chacun son chemin", venez rencontrer l'auteur Serge Bouquet

A l'occasion de la sortie du roman policier "A chacun son chemin", venez rencontrer l'auteur Serge Bouquet.

La rencontre sera suivie d'une collation avec participation de 5 euros.

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Lascabanes 118 rue de l’église Lendou-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 85 06 55 78

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English :

To celebrate the release of the mystery novel “A chacun son chemin,” come meet the author, Serge Bouquet

L’événement Rencontre avec l’auteur Serge Bouquet Lendou-en-Quercy a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Cahors Vallée du Lot