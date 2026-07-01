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Rencontre avec l’auteur Serge Bouquet Lascabanes Lendou-en-Quercy

mercredi 22 juillet 2026 · Lascabanes · Lendou-en-Quercy

Rencontre avec l’auteur Serge Bouquet Lascabanes Lendou-en-Quercy

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Lascabanes
Adresse
118 rue de l'église
Ville
46800 Lendou-en-Quercy
Département
Lot
Tarif
5 5 Général

Lendou-en-Quercy

Rencontre avec l’auteur Serge Bouquet

Lascabanes 118 rue de l’église Lendou-en-Quercy Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 17:30:00
fin : 2026-07-22 20:30:00

Date(s) :
2026-07-22

A l'occasion de la sortie du roman policier "A chacun son chemin", venez rencontrer l'auteur Serge Bouquet

A l'occasion de la sortie du roman policier "A chacun son chemin", venez rencontrer l'auteur Serge Bouquet.

La rencontre sera suivie d'une collation avec participation de 5 euros.

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Lascabanes 118 rue de l’église Lendou-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 85 06 55 78 

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English :

To celebrate the release of the mystery novel “A chacun son chemin,” come meet the author, Serge Bouquet

L’événement Rencontre avec l’auteur Serge Bouquet Lendou-en-Quercy a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Cahors Vallée du Lot

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