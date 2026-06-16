Lendou-en-Quercy

Le Bal du Mercat

Place de Saint-Laurent-Lolmie Lendou-en-Quercy Lot

Tarif : – – 10 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 17:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Pour la première fois, Lou Mercat propose à la suite de son marché 100% bio et local un bal accompagné d'un repas

Pour la première fois, Lou Mercat propose à la suite de son marché 100% bio et local un bal accompagné d'un repas.

Bal ouvert à tous même aux novices, musiques aux influences orientales et jazz.

Autour d'une basse électrique, d'un saz et de tout un bazar de récup passé à la moulinette des loopers, Lionel vous invite à un voyage dansé sur des airs orientalisaux, hypnotiques puisant allègrement dans l'énergie du rock.

Apéro et repas convivial.

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Place de Saint-Laurent-Lolmie Lendou-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 37 06 73 62

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English :

For the first time, Lou Mercat is offering a dance party followed by a meal as part of its 100% organic and local market.

L’événement Le Bal du Mercat Lendou-en-Quercy a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Cahors Vallée du Lot