Le Bal du Mercat Lendou-en-Quercy
Le Bal du Mercat Lendou-en-Quercy mardi 21 juillet 2026.
Lendou-en-Quercy
Le Bal du Mercat
Place de Saint-Laurent-Lolmie Lendou-en-Quercy Lot
Tarif : – – 10 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 17:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Pour la première fois, Lou Mercat propose à la suite de son marché 100% bio et local un bal accompagné d'un repas
Pour la première fois, Lou Mercat propose à la suite de son marché 100% bio et local un bal accompagné d'un repas.
Bal ouvert à tous même aux novices, musiques aux influences orientales et jazz.
Autour d'une basse électrique, d'un saz et de tout un bazar de récup passé à la moulinette des loopers, Lionel vous invite à un voyage dansé sur des airs orientalisaux, hypnotiques puisant allègrement dans l'énergie du rock.
Apéro et repas convivial.
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Place de Saint-Laurent-Lolmie Lendou-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 37 06 73 62
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English :
For the first time, Lou Mercat is offering a dance party followed by a meal as part of its 100% organic and local market.
L’événement Le Bal du Mercat Lendou-en-Quercy a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Cahors Vallée du Lot