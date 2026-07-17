Informations pratiques

Lacelle

Concert de clavecin par Pierre Trocellier

Eglise Lacelle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 20:00:00

fin : 2026-08-04 21:00:00

Date(s) :

2026-08-04

La mairie de Lacelle vous propose d’assister au concert de musique baroque, interprétée au clavecin par Pierre Trocellier. .

Eglise Lacelle 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 03 84

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English : Concert de clavecin par Pierre Trocellier

L’événement Concert de clavecin par Pierre Trocellier Lacelle a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Terres de Corrèze