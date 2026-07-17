AGENDA · Lacelle
Concert de clavecin par Pierre Trocellier Lacelle
mardi 4 août 2026 · Lacelle
Informations pratiques
Lacelle
Concert de clavecin par Pierre Trocellier
Eglise Lacelle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:00:00
fin : 2026-08-04 21:00:00
Date(s) :
2026-08-04
La mairie de Lacelle vous propose d’assister au concert de musique baroque, interprétée au clavecin par Pierre Trocellier. .
Eglise Lacelle 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 03 84
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English : Concert de clavecin par Pierre Trocellier
L’événement Concert de clavecin par Pierre Trocellier Lacelle a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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