Marché de l’Avent de Lacelle Lacelle dimanche 29 novembre 2026.
Place de la Gare Lacelle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-29
Ce marché de l’Avent est l’occasion de faire les cadeaux de noël artisanaux et locaux, restauration et buvette sur place. .
Place de la Gare Lacelle 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 03 84 mairie-lacelle@orange.fr
