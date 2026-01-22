Marché de l’Avent de Lacelle

Place de la Gare Lacelle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-29

Ce marché de l’Avent est l’occasion de faire les cadeaux de noël artisanaux et locaux, restauration et buvette sur place. .

Place de la Gare Lacelle 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 03 84 mairie-lacelle@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché de l’Avent de Lacelle

L’événement Marché de l’Avent de Lacelle Lacelle a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme Terres de Corrèze