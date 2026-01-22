Le Loto est dans le pré Lacelle

Le Loto est dans le pré Lacelle dimanche 19 juillet 2026.

Place de la gare Lacelle Corrèze

Tarif : – –

Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19

2026-07-19

Venez jouer et vous détendre à Lacelle à l’occasion du 8ème loto est dans le pré ! Des lots de producteurs à gagner, des paniers garnis, des fruits et légumes, des volailles, de la viande, du vin, des confitures, du fromage…et le gros lot un agneau entier.
5€ le carton, buvette.   .

Place de la gare Lacelle 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 03 84  jobro2007@gmail.com

