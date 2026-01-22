Lacelle en Fête Lacelle
Lacelle en Fête Lacelle dimanche 16 août 2026.
Place de la gare Lacelle Corrèze
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16
2026-08-16
Vide Grenier, Fanfare à 11h00, Train à Vapeur arrivée 14h46 départ 15h46, Concert gratuit à 16h30,
animation toute la journée, buvette et restauration. .
Place de la gare Lacelle 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 03 84
