Concert de clôture des Chemins d’artistes, Salle Claude Debussy de Joigny, Joigny

Informations pratiques

Concert de clôture des Chemins d’artistes Vendredi 18 septembre, 20h00 Salle Claude Debussy de Joigny Yonne

Limité à 200 personnes | Tarif : 15 € | Pour les enfants de moins de 12 ans : 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00

L’événement est un concert de Jean-Pierre Ferey, pianiste soliste, qui a conçu un programme dédié à la forêt. Il clôture les Chemins d’artistes, exposition d’art en pleine nature sur le thème « Dans la forêt profonde » qui aura duré du 17 mai au 12 septembre, actant le caractère patrimonial de la forêt où se déroule le parcours… et des œuvre des 30 artistes installées sur le parcours pendant cette saison.

Lors de la même soirée seront remis les prix aux artistes récompensés par le jury, ainsi qu’un Prix du public pour lequel le vote est ouvert dès à présent.

La soirée se terminera par un cocktail.

Salle Claude Debussy de Joigny 61 rue Saint-Jacques 89300 Joigny Joigny 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 06 72 74 23 69 http://www.lerubanvert.net [{« type »: « email », « value »: « do.chenot@lerubanvert.net »}] Le concert de clôture des Chemins d’artistes se déroule dans cette belle salle. Il sera aussi l’occasion de « faire patrimoine » avec la remise des Prix aux artistes primés participant aux Chemins d’artistes 2026 et du Prix du Public Parking devant et à proximité.

L’événement est un concert de Jean-Pierre Ferey, pianiste soliste, qui a conçu un programme dédié à la forêt. Il clôture les Chemins d’artistes, exposition d’art en pleine nature sur le thème « Dans …

© Anaïs Straumann-Lévy