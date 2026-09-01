Visites guidées Joigny été Joigny
samedi 12 septembre 2026 · Joigny
Informations pratiques
Joigny
Visites guidées Joigny été
Office de Tourisme Joigny Yonne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Visites thématiques Caves / Eglise St-Thibault + clocher / Patrimoine au fil de l’eau / Armes et armures / Visites mystère / En compagnie de guides-conférenciers de l’office de tourisme Réservation obligatoire .
Office de Tourisme Joigny 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 62 11 05 accueil@joigny-tourisme.com
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English : Visites guidées Joigny été
L’événement Visites guidées Joigny été Joigny a été mis à jour le 2026-05-22 par OT de Joigny et du Jovinien