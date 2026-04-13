Concert de Cologny : Conversation Bloch-Liszt, Salle communale de Cologny, Cologny

Concert de Cologny : Conversation Bloch-Liszt Dimanche 10 mai, 18h00 Salle communale de Cologny

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T18:00:00+02:00 – 2026-05-10T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T18:00:00+02:00 – 2026-05-10T20:00:00+02:00

Programme « Conversation Bloch-Liszt »

F. Liszt – La lugubre Gondola, S.200 no.1

E. Bloch – In the Night (A love poem)

F. Liszt – Consolation, S.172 no.1

E. Bloch – Ex-Voto

E. Bloch – Poems of the Sea

I. Waves

II. Chanty

III. At Sea

F. Liszt – Am grabe Richard Wagners, S.135

F. Liszt – Les Cloches de Genève, S.160 no.9

E. Bloch – Nirvana

E. Bloch – Visions et Prophéties

I. Moderato

II. Poco lento

III. Moderato

F. Liszt – Le Mal du Pays, S.160 no.8

E. Bloch – Épilogue (5 Sketches in Sepia, no.5)

Teinté de mythes et de légendes, ce récital met en lumière une dimension poétique et spirituelle du piano. Conçu comme un voyage joué d’un seul souffle, il invite l’auditeur à traverser des paysages sonores en perpétuelle transformation, où chaque œuvre naît de la résonance de la précédente et conduit naturellement à la suivante — comme autant de fragments de récits, entre fable intime et imaginaire symbolique.

Le parcours s’ouvre avec La lugubre Gondola de Liszt, évocation saisissante d’une Venise funèbre où la gondole devient barque de passage vers l’au-delà, rappelant les traversées mythiques entre les mondes. Sans rupture, cette atmosphère se prolonge dans In the Night de Bloch, poème nocturne aux accents de conte intérieur, avant de s’apaiser dans la clarté recueillie de la Consolation, proche d’une fable méditative.

Avec Ex-Voto, le discours se resserre en un geste d’offrande issu d’une tradition ancienne, presque rituelle, qui s’élargit progressivement dans Poems of the Sea. La mer y apparaît comme une force originelle, au cœur d’innombrables mythes et légendes, tour à tour mouvante, chantante et insondable.

Changement de décor avec Am Grabe Richard Wagners, où le souvenir se fait rituel, menant aux résonances lointaines des Cloches de Genève, dont les échos évoquent une présence presque surnaturelle. Dans cette suspension, Nirvana s’ouvre comme un horizon issu des traditions spirituelles orientales, entre mythe philosophique et quête d’effacement.

Visions et Prophéties prolonge cet état dans une fresque inspirée par les figures visionnaires et prophétiques, proches des grands récits fondateurs. Peu à peu, la musique se retire vers une intériorité plus fragile avec Le Mal du Pays, où affleure une nostalgie universelle, semblable à celle des voyageurs des contes en quête d’un lieu perdu.

Enfin, Épilogue referme ce parcours sans le clore véritablement : dans une matière sonore épurée, il laisse subsister un dernier écho, comme une réminiscence — celle d’un récit qui se dissout, prolongeant le voyage au-delà du silence.

Pour conclure le concert, deux pièces de Michel Petrossian, issues de son cycle Cyclades, viennent offrir un “dessert” lumineux et délicat, où la mer et la lumière des îles grecques – où flotte le parfum des mythes et légendes – viennent faire écho à l’imaginaire poétique du programme.

Philippe Boaron

Musicien genevois formé dans les Hautes Écoles de Suisse-romande, Philippe Boaron est un interprète curieux et toujours à la recherche d’une cohérence et d’une diversité susceptibles de toucher l’auditeur dans le choix des programmes présentés lors de ses apparitions sur scène. Il donne régulièrement des récitals en Suisse et à l’étranger, et se produit également comme soliste avec orchestre ou dans différentes formations de musique de chambre.

Depuis 2017 il forme le Duo OXY MORE avec le pianiste Dinu Mihailescu : ensemble, ils multiplient les récitals à deux pianos ou à quatre mains. Les deux musiciens enregistrent leur premier disque à deux pianos au printemps 2021. En 2024, une nouvelle collaboration voit le jour avec la chanteuse de jazz Youn Sun Nah, avec laquelle ils se produisent en trio, notamment dans le cadre du Verbier Festival.

Philippe forme également le duo Palladio avec le ténor Anicio Zorzi Giustiniani, et s’associe ponctuellement à des auteurs de la région lors de concerts-lectures ayant pour vocation de tisser des liens entre matière musicale et expression littéraire.

En 2024, il enregistre un deuxième disque, sous le label Cascavelle, cette fois comme soliste en interprétant le concerto WoO 4 de Beethoven avec la Camerata du Léman.

Philippe complète ces activités de concertiste en enseignant depuis plusieurs années le piano aux plus jeunes générations, notamment en qualité de professeur au Conservatoire Populaire de Musique, Danse et Théâtre de Genève (CPMDT).

Salle communale de Cologny chemin de la Mairie 17 Cologny 1223 Genève

Récital de Philippe Boaron, pianiste à la Salle communale de Cologny