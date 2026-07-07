AGENDA · Concarneau
Concert de Denez Prigent Concarneau
vendredi 17 juillet 2026 · Concarneau
Informations pratiques
Concarneau
Concert de Denez Prigent
Elise Saint-Budoc Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Denez est une figure emblématique de la musique bretonne.
Spectacle Iliz Tro .
Elise Saint-Budoc Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 43 68 38
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English :
L’événement Concert de Denez Prigent Concarneau a été mis à jour le 2026-07-04 par OTC CCA
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