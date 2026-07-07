Informations pratiques

Concarneau

Concert de Denez Prigent

Elise Saint-Budoc Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Denez est une figure emblématique de la musique bretonne.

Spectacle Iliz Tro .

Elise Saint-Budoc Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 43 68 38

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English :

L’événement Concert de Denez Prigent Concarneau a été mis à jour le 2026-07-04 par OTC CCA