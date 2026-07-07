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AGENDA · Concarneau

Concert de Denez Prigent Concarneau

vendredi 17 juillet 2026 · Concarneau

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Elise Saint-Budoc
Ville
29900 Concarneau
Département
Finistère
Tarif

Concarneau

Concert de Denez Prigent

Elise Saint-Budoc Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:30:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Denez est une figure emblématique de la musique bretonne.
Spectacle Iliz Tro   .

Elise Saint-Budoc Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 43 68 38 

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English :

L’événement Concert de Denez Prigent Concarneau a été mis à jour le 2026-07-04 par OTC CCA

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