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CONCERT DE FIN D’ANNÉE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE THUIR Thuir

CONCERT DE FIN D’ANNÉE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE THUIR Thuir

CONCERT DE FIN D’ANNÉE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE THUIR Thuir samedi 6 juin 2026.

Adresse : PLACE DE LA CELLERA

Ville : 66300 Thuir

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Thuir

CONCERT DE FIN D’ANNÉE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE THUIR

PLACE DE LA CELLERA Thuir Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:30:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

L’école de musique de Thuir vous invite à son concert d’été! Le 6 juin à 10h30.
Venez nombreux les retrouver à l’église Notre Dame de la Victoire de Thuir.
Ce concert fête le travail accomplie par les élèves ! On compte sur vous!

Nous vous invito…
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PLACE DE LA CELLERA Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 67 67 

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English :

Thuir Music School invites you to its summer concert! June 6 at 10:30 am.
Come and join them at the Notre Dame de la Victoire church in Thuir.
This concert celebrates the work accomplished by our students! We’re counting on you!

We invite you to…

L’événement CONCERT DE FIN D’ANNÉE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE THUIR Thuir a été mis à jour le 2026-05-27 par OTI ASPRES-THUIR

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