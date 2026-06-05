CONCERT DE FIN D’ANNÉE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE THUIR Thuir
CONCERT DE FIN D’ANNÉE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE THUIR Thuir samedi 6 juin 2026.
Thuir
CONCERT DE FIN D’ANNÉE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE THUIR
PLACE DE LA CELLERA Thuir Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
L’école de musique de Thuir vous invite à son concert d’été! Le 6 juin à 10h30.
Venez nombreux les retrouver à l’église Notre Dame de la Victoire de Thuir.
Ce concert fête le travail accomplie par les élèves ! On compte sur vous!
Nous vous invito…
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PLACE DE LA CELLERA Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 67 67
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English :
Thuir Music School invites you to its summer concert! June 6 at 10:30 am.
Come and join them at the Notre Dame de la Victoire church in Thuir.
This concert celebrates the work accomplished by our students! We’re counting on you!
We invite you to…
L’événement CONCERT DE FIN D’ANNÉE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE THUIR Thuir a été mis à jour le 2026-05-27 par OTI ASPRES-THUIR
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