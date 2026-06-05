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FERMES EN FÊTE À LA FERME SAINT ROCH Thuir

FERMES EN FÊTE À LA FERME SAINT ROCH Thuir

FERMES EN FÊTE À LA FERME SAINT ROCH Thuir samedi 6 juin 2026.

Adresse : Les Tuileries D900

Ville : 66300 Thuir

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Thuir

FERMES EN FÊTE À LA FERME SAINT ROCH

Les Tuileries D900 Thuir Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Les agriculteurs du réseau Bienvenue à la Ferme Occitanie vous donnent rendez-vous pour fêter l’arrivée de l’été !
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Les Tuileries D900 Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 86 84 27 19 

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English :

The farmers of the Bienvenue à la Ferme Occitanie network invite you to celebrate the arrival of summer!

L’événement FERMES EN FÊTE À LA FERME SAINT ROCH Thuir a été mis à jour le 2026-06-01 par OTI ASPRES-THUIR

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