Concert de fin de saison avec The Sugar Family Café des Champs Libres Rennes
Concert de fin de saison avec The Sugar Family Café des Champs Libres Rennes vendredi 22 mai 2026.
Concert de fin de saison avec The Sugar Family Café des Champs Libres Rennes Vendredi 22 mai, 17h30 Gratuit
La saison des Vendredis de la Bibliothèque s’achève sur une note conviviale.
The Sugar family s’empare des répertoires gospel, old-time et bluegrass et réinvente la folk traditionnelle américaine avec énergie et fraîcheur.
Leila Chevrollier Aissaoui : Chant / Banjo-ukulélé – Matthieu Grimm : Chant / Guitare / Harmonica – Evan Kervinio : Chant / Basse / Violon – Léna Rongione : Chant / Banjo / Claquettes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-22T17:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-22T18:30:00.000+02:00
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Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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