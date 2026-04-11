Concert de fin de saison avec The Sugar Family Café des Champs Libres Rennes Vendredi 22 mai, 17h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

La saison des Vendredis de la Bibliothèque s’achève sur une note conviviale.

Avec leurs voix et instruments, The Sugar family s’emparent des répertoires gospel, old-time et bluegrass et réinventent la folk traditionnelle américaine avec énergie et fraîcheur.

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Leila Chevrollier Aissaoui : Chant / Banjo-ukulélé – Matthieu Grimm : Chant / Guitare / Harmonica – Evan Kervinio : Chant / Basse / Violon – Léna Rongione : Chant / Banjo / Claquettes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-22T17:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-22T18:30:00.000+02:00

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Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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