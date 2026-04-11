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Concert de fin de saison avec The Sugar Family Café des Champs Libres Rennes

Concert de fin de saison avec The Sugar Family Café des Champs Libres Rennes

Concert de fin de saison avec The Sugar Family Café des Champs Libres Rennes vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Café des Champs Libres

Adresse : Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Concert de fin de saison avec The Sugar Family Café des Champs Libres Rennes Vendredi 22 mai, 17h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

La saison des Vendredis de la Bibliothèque s’achève sur une note conviviale.

Avec leurs voix et instruments, The Sugar family s’emparent des répertoires gospel, old-time et bluegrass et réinventent la folk traditionnelle américaine avec énergie et fraîcheur.

Leila Chevrollier Aissaoui : Chant / Banjo-ukulélé – Matthieu Grimm : Chant / Guitare / Harmonica – Evan Kervinio : Chant / Basse / Violon – Léna Rongione : Chant / Banjo / Claquettes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-22T17:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-22T18:30:00.000+02:00

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Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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