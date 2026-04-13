Concert de fin de saison avec The Sugar Family, Café des Champs Libres, Rennes
Concert de fin de saison avec The Sugar Family, Café des Champs Libres, Rennes vendredi 22 mai 2026.
Concert de fin de saison avec The Sugar Family Vendredi 22 mai, 17h30 Café des Champs Libres Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-22T17:30:00+02:00 – 2026-05-22T18:30:00+02:00
Fin : 2026-05-22T17:30:00+02:00 – 2026-05-22T18:30:00+02:00
Avec leurs voix et instruments, The Sugar family s’emparent des répertoires gospel, old-time et bluegrass et réinventent la folk traditionnelle américaine avec énergie et fraîcheur.
Leila Chevrollier Aissaoui : Chant / Banjo-ukulélé – Matthieu Grimm : Chant / Guitare / Harmonica – Evan Kervinio : Chant / Basse / Violon – Léna Rongione : Chant / Banjo / Claquettes.
Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}]
La saison des Vendredis de la Bibliothèque s’achève sur une note conviviale.
Simon Guyomard
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- CAPITAINE FRIMOUSSE ET LE TRESOR – CAPITAINE FRIMOUSSE ET LE TRESOR DES OCE COMEDIE DE RENNES Rennes 14 avril 2026
- LAEP Maison de quartier La Bellangerais Rennes 14 avril 2026
- ESCAPE GAME A BORD D’UNE PENICHE – Mystères et Boule de Cristal Le Comptoir du Sarrazin Rennes 14 avril 2026
- Le territoire invisible – Goulven Le Bahers La galerie Rennes 14 avril 2026
- Le P’tit bal des Queniaos Maison de quartier La Bellangerais Rennes 14 avril 2026