Informations pratiques

Sabadel-Lauzès

Concert de fin d’été Cécile CARDINOT

Sabadel-Lauzès Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 17:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Concert de fin d'été dans l'église de Sabadel-Lauzès de Cécile Cardinot.

Guitare acoustique et chant, répertoire variée.

Suivi d'un verre de l'amitié.

Concert de fin d'été dans l'église de Sabadel-Lauzès de Cécile Cardinot.

Guitare acoustique et chant, répertoire variée.

Suivi d'un verre de l'amitié.

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Sabadel-Lauzès 46360 Lot Occitanie mairie.sabadellauzes@wanadoo.fr

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English :

End-of-summer concert at the Sabadel-Lauzés Church featuring Cécile Cardinot.

Acoustic guitar and vocals, varied repertoire.

Followed by a friendly drink.

L’événement Concert de fin d’été Cécile CARDINOT Sabadel-Lauzès a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Labastide-Murat