Concert de fin d’été Cécile CARDINOT Sabadel-Lauzès
dimanche 30 août 2026 · Sabadel-Lauzès
Informations pratiques
Sabadel-Lauzès
Concert de fin d’été Cécile CARDINOT
Sabadel-Lauzès Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 17:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Concert de fin d'été dans l'église de Sabadel-Lauzès de Cécile Cardinot.
Guitare acoustique et chant, répertoire variée.
Suivi d'un verre de l'amitié.
Concert de fin d'été dans l'église de Sabadel-Lauzès de Cécile Cardinot.
Guitare acoustique et chant, répertoire variée.
Suivi d'un verre de l'amitié.
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Sabadel-Lauzès 46360 Lot Occitanie mairie.sabadellauzes@wanadoo.fr
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English :
End-of-summer concert at the Sabadel-Lauzés Church featuring Cécile Cardinot.
Acoustic guitar and vocals, varied repertoire.
Followed by a friendly drink.
L’événement Concert de fin d’été Cécile CARDINOT Sabadel-Lauzès a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Labastide-Murat
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