Concert de fin d’été Langres
Concert de fin d’été Langres vendredi 28 août 2026.
Langres
Concert de fin d’été
Square Olivier-Lahalle Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28 2026-08-29
Tout public
L’association vous donne rendez-vous les 28 et 29 août à Langres pour deux soirées de concert gratuites, afin de clôturer l’été langrois dans une ambiance festive et conviviale.
Au programme une sélection d’artistes aux influences rock et électro, des lives énergiques, des Dj sets, et une atmosphère unique au coeur de la ville.
Gratuit
Buvette sur place .
Square Olivier-Lahalle Langres 52200 Haute-Marne Grand Est contact@lesparadoxes.fr
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English :
L’événement Concert de fin d’été Langres a été mis à jour le 2026-06-24 par Antenne du Pays de Langres
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