Langres

Concert de fin d’été

Square Olivier-Lahalle Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28 2026-08-29

Tout public

L’association vous donne rendez-vous les 28 et 29 août à Langres pour deux soirées de concert gratuites, afin de clôturer l’été langrois dans une ambiance festive et conviviale.

Au programme une sélection d’artistes aux influences rock et électro, des lives énergiques, des Dj sets, et une atmosphère unique au coeur de la ville.

Gratuit

Buvette sur place .

Square Olivier-Lahalle Langres 52200 Haute-Marne Grand Est contact@lesparadoxes.fr

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English :

L’événement Concert de fin d’été Langres a été mis à jour le 2026-06-24 par Antenne du Pays de Langres