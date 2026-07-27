Concert de Fiuminale Temple de Bergerac Bergerac

Informations pratiques

Bergerac

Concert de Fiuminale

Temple de Bergerac Place du Docteur Cayla Bergerac Dordogne

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19 20:30:00

fin : 2026-10-19

Date(s) :

2026-10-19

Duo corse Fiuminale à Bergerac Deux voix, une île

Avec plus de 40 ans de scène et plus de 2 000 concerts en France et à l’étranger, Maxime Merlandi et Jean-Philippe Guissani incarnent l’âme du chant corse. Après l’aventure du quatuor Barbara Furtuna, ils poursuivent leur parcours avec Fiuminale, un duo mêlant émotion, tradition et harmonie.

Ils ont collaboré avec L’Arpeggiata, Placido Domingo, Roberto Alagna et se sont produits dans plus de 30 pays, sur des scènes prestigieuses comme le Carnegie Hall de New York, le Konzerthaus de Berlin ou la Salle Pleyel à Paris.

Sur scène, leurs deux voix se répondent et s’unissent pour offrir un concert intense et authentique, invitant le public à un véritable voyage au cœur de la Corse.

Billetterie à Quai Cyrano. .

Temple de Bergerac Place du Docteur Cayla Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 4 95 37 64 21

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English : Concert de Fiuminale

L’événement Concert de Fiuminale Bergerac a été mis à jour le 2026-07-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides