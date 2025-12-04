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Concert de flute traversiere, harpe celtique et chant Erquy

Concert de flute traversiere, harpe celtique et chant Erquy lundi 6 juillet 2026.

Adresse : 3 Place du Centre

Ville : 22430 Erquy

Département : Côtes-d'Armor

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : lundi 6 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Erquy

Concert de flute traversiere, harpe celtique et chant

3 Place du Centre Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 20:30:00
fin : 2026-07-06

Date(s) :
2026-07-06

BENJAMIN BRON (flûte traversière) et YVON LE QUELLEC (harpe celtique et chant) proposent un concert dont le programme ira d’une transcription d’une pièce pour orgue de Saint-Saëns aux chants traditionnels celtiques et autres compositeurs, de cantiques, de morceaux pour flûte et harpe avec quelques chants en breton.   .

3 Place du Centre Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 79 07 69 71 

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English :

L’événement Concert de flute traversiere, harpe celtique et chant Erquy a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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