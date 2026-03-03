CONCERT DE FUIMINALE

1 Place Saint-Pierre Gignac Hérault

Tarif : 17 – 17 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Avec plus de quarante années de scène et plus de 2000 concerts donnés en France et à l’étranger, Maxime Merlandi et Jean-Philippe Guissani incarnent aujourd’hui l’essence du chant corse. Leur duo, Fiuminale, s’inscrit dans la continuité d’un parcours riche, notamment marqué par l’aventure du quatuor Barbara Furtuna, formation majeure qui a contribué à faire rayonner la polyphonie corse

Avec plus de quarante années de scèneh et plus de 2000 concerts donnés en France et à l’étranger, Maxime Merlandi et Jean-Philippe Guissani incarnent aujourd’hui l’essence du chant corse. Leur duo, Fiuminale, s’inscrit dans la continuité d’un parcours riche, notamment marqué par l’aventure du quatuor Barbara Furtuna, formation majeure qui a contribué à faire rayonner la polyphonie corse à l’international.

Chaque récital devient un moment de partage, porté par un dialogue sensible avec le public. Les harmonies, la vibration des voix et la sobriété du geste musical offrent une expérience profonde un voyage intérieur autant qu’un lien collectif, authentique et vibrant.

Billetterie en ligne, à la Maison de la Presse, puis sur place dès 19h .

1 Place Saint-Pierre Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 55 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With more than forty years on stage and over 2000 concerts in France and abroad, Maxime Merlandi and Jean-Philippe Guissani embody the essence of Corsican song today. Their duo, Fiuminale, is the continuation of a rich career, marked in particular by the adventure of the Barbara Furtuna quartet, a major group that has contributed to the spread of Corsican polyphony

L’événement CONCERT DE FUIMINALE Gignac a été mis à jour le 2026-02-27 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT