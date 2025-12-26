TERRABRAM LE BRAME DE LA TERRE, 965 Route de Lagamas, 34150 Montpeyroux Gignac

TERRABRAM LE BRAME DE LA TERRE

965 Route de Lagamas, 34150 Montpeyroux 2 Av. du Mas Salat, 34150 Gignac Gignac Hérault

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-20

2026-04-17

Si vous aimez les voyages musicaux et corporels enracinés dans la puissance de la transe acoustique et des musiques répétitives où percussions tribales, instruments ethniques et musiques électroniques se fondent pour inviter au lâcher-prise et à la communion collective.

Ce festival ancré sur son territoire est un espace ouvert à toutes et tous.

Vendredi 17 avril

Hangar 7 Brasserie Baudille, Montpeyroux

Tarifs 5€ Gratuit 14 ans

Pour lancer les festivités, TèrraBram investit les cuves et les pierres de la brasserie Baudille, lieu de caractère et de fermentation vivante.

Avec Smaâli Electric Roots Lakay Miloon Arökem

Samedi 18 avril

Le Sonambule, Gignac

Tarifs 25€ 20€ Gratuit 14 ans

Le Sonambule devient une terre sacrée de fête, de danse et de rencontre. Dès l’après-midi, la musique monte, les corps s’éveillent, les stands s’animent, et le village éphémère prend vie. A la nuit tombée, la transe prend forme, et la tribu s’unit.

Avec Balaphonik Sound System Elements of Baraka Cosmyte Matibhrama Dj Wildtrack

Dimanche 19 avril

Le Sonambule, Gignac

Tarifs 10€ Gratuit 14 ans

Ici, la musique est portée par des artistes qui invitent à entrer dans un état de transe extatique. A chacun.e son rythme. Ici, pas d’alcool, pas de fuite juste le son, le groupe, et le corps dans toute sa simplicité. Les plus jeunes sont les bienvenu.es.

Avec Marius Welker Mathilde Moon Rose Miloon

Lundi 20 avril

Pour le dernier jour du festival, rendez-vous à la Grotte de Clamouse !

En journée

programme dévoilé prochainement

20h Fusion Inédite Jam open stage Elements of Baraka Balaphonik Sound System Cosmyte Marius Welker Maëlle Rouifed

Tarif 10€ personne / Gratuit -14 ans .

English :

If you love musical and physical journeys rooted in the power of acoustic trance and repetitive music, where tribal percussion, ethnic instruments and electronic music merge to invite you to let go and join in collective communion.

This festival, rooted in its local territory, is open to all.

