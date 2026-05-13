Concert de Galou – Nuit européenne des musées, Musée du Revermont, Val-Revermont

Concert de Galou – Nuit européenne des musées Samedi 23 mai, 14h00 Musée du Revermont Ain

En cas de mauvais temps, un point de replis est prévu. Animaux interdits au musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Venez au Musée du Revermont découvrir le chanteur Galou !

Galou vous interprétera un large répertoire en solo, autour des classiques du rock et de la soul anglophone.

Profitez du concert dans le jardin et (re)découvrez les collections du musée.

Concert à 18h00, fermeture du musée à 21h00.

Musée du Revermont 40 Rue Principale, 01370 Val-Revermont, France Val-Revermont 01370 Cuisiat Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33474513242 https://www.val-revermont.fr/3304-musee.htm Au pied des premiers contreforts du Jura, au cœur du village de Cuisiat, le musée du Revermont est installé dans l’ancienne mairie école et se caractérise par un jardin avec un potager-verger conservatoire où de nombreuses variétés sont conservées et/ou cultivées. Le musée s’attache depuis 1986 à conserver et à valoriser les objets et les plantes témoins du patrimoine local.

Au rez-de-chaussée, la salle de classe des garçons a été reconstituée in situ et à l’identique, tandis qu’à l’étage, la faïence de Meillonnas déploie ses couleurs et ses motifs caractéristiques. Le Revermont fut aussi une terre d’accueil pour les enfants abandonnés. “Être enfant en Revermont” présente la condition de l’enfant du XIXe siècle jusqu’à la Seconde Guerre mondiale.

Enfin, la salle des Jeunes Pousses, l’espace de 70m2 spécialement dédié au jeune public, fait peau neuve chaque année en adoptant la thématique de l’exposition en cours.

Venez au Musée du Revermont découvrir le chanteur Galou !

©Ministère de la Culture