Concert de Gautier Capuçon Parc de la mairie Vaux-sur-Mer

Vaux-sur-Mer

Concert de Gautier Capuçon

Parc de la mairie 1, place Maurice Garnier Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 20:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Concert gratuit et en accès libre avec Gautier Capuçon.

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Parc de la mairie 1, place Maurice Garnier Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 53 00 mairie@vaux-atlantique.com

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English :

Free concert with Gautier Capuçon.

L’événement Concert de Gautier Capuçon Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-05 par Mairie de Vaux-sur-mer