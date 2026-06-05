Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de Gautier Capuçon Parc de la mairie Vaux-sur-Mer

Concert de Gautier Capuçon Parc de la mairie Vaux-sur-Mer jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Parc de la mairie

Adresse : 1, place Maurice Garnier

Ville : 17640 Vaux-sur-Mer

Département : Charente-Maritime

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Vaux-sur-Mer

Concert de Gautier Capuçon

Parc de la mairie 1, place Maurice Garnier Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:30:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Concert gratuit et en accès libre avec Gautier Capuçon.
  .

Parc de la mairie 1, place Maurice Garnier Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 53 00  mairie@vaux-atlantique.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Free concert with Gautier Capuçon.

L’événement Concert de Gautier Capuçon Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-05 par Mairie de Vaux-sur-mer

À voir aussi à Vaux-sur-Mer (Charente-Maritime)