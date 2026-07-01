Concert de Good Luck Biitch Le Chat Pline Thiviers
dimanche 26 juillet 2026 · Le Chat Pline · Thiviers
Informations pratiques
Thiviers
Concert de Good Luck Biitch
Le Chat Pline 47 rue Lamy Thiviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 18:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Nina & Antoine forment un duo rockailleux et flamboyant, puisant dans ses influences éclectiques pour explorer les reliefs tortueux et splendides de la musique.
De Britney Spears à System of a Down, en passant par Sting, Norah Jones ou Suzanne Vega, un instant de paix dans le chaos ambiant.
Nina & Antoine forment un duo rockailleux et flamboyant, puisant dans ses influences éclectiques pour explorer les reliefs tortueux et splendides de la musique.
De Britney Spears à System of a Down, en passant par Sting, Norah Jones ou Suzanne Vega, un instant de paix dans le chaos ambiant. .
Le Chat Pline 47 rue Lamy Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert de Good Luck Biitch
SINGER-SONGWRITER
SONG / SOLO GUITAR VOICE
Finalist in the Chanson de paroles contest 2023
1st prize Clermont Carrefour de la Chanson 2024
Jury prize Tremplin du Festival Jean Ferrat 2024
L’événement Concert de Good Luck Biitch Thiviers a été mis à jour le 2026-07-16 par Isle-Auvézère
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