Stage de Chant avec Lucile Pigeon Au chant des Huppes Thiviers mardi 21 juillet 2026.

Thiviers

Stage de Chant avec Lucile Pigeon

Au chant des Huppes 191 Chemin des Bourdons Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 18:30:00

fin : 2026-07-21 21:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28

Oser chanter et trouver sa voix

Découvrez votre voix, exprimez vous devant d’autres personnes, trouvez des explications pour développer vos capacités vocales, jouez avec les sons,… de la technique, des outils et des jeux vocaux !

Oser chanter et trouver sa voix

Découvrez votre voix, exprimez vous devant d’autres personnes, trouvez des explications pour développer vos capacités vocales, jouez avec les sons,… de la technique, des outils et des jeux vocaux !

L’inscription aux deux stages est appréciable afin d’avoir une continuité d’accompagnement et de compression dans l’évolution des stages et de permettre une belle cohésion de groupe. .

Au chant des Huppes 191 Chemin des Bourdons Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 85 36 49 lucile.pigeon@hotmail.fr

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English : Stage de Chant avec Lucile Pigeon

Dare to Sing and Find Your Voice

Discover your voice, express yourself in front of others, learn how to develop your vocal skills, play with sounds… techniques, tools, and vocal exercises!

L’événement Stage de Chant avec Lucile Pigeon Thiviers a été mis à jour le 2026-06-15 par Isle-Auvézère