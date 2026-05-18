Concert de Gospel Route de Beaumont Blonville-sur-Mer

Blonville-sur-Mer

Concert de Gospel

Route de Beaumont Eglise Notre-Dame de la Visitation Blonville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 20:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Sous la direction de Sophie Gouby, chanteuse professionnelle, le chœur Gospel Spirit propose un concert vibrant et chaleureux, mêlant émotion, énergie et harmonies envoûtantes. Un moment musical à ne pas manquer pour découvrir toute la puissance et la convivialité du chant choral.

Concert de Gospel par le groupe Fa Si La Croquer, Choeur fondant .

Portée par la passion du chant et du partage, l’association réunit des choristes amateurs autour d’un répertoire varié et gospel, accessible à tous les âges et tous les niveaux. Sous la direction de Sophie Gouby, chanteuse professionnelle, le chœur Gospel Spirit propose un concert vibrant et chaleureux, mêlant émotion, énergie et harmonies envoûtantes. Un moment musical à ne pas manquer pour découvrir toute la puissance et la convivialité du chant choral.

Organisé par l’association Notre-Dame de la Visitation. .

Route de Beaumont Eglise Notre-Dame de la Visitation Blonville-sur-Mer 14910 Calvados Normandie +33 6 11 20 29 94

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English : Concert de Gospel

Conducted by professional singer Sophie Gouby, the Gospel Spirit choir offers a warm and vibrant concert, combining emotion, energy and spellbinding harmonies. It’s a musical experience not to be missed, as you discover the power and conviviality of choral singing.

L’événement Concert de Gospel Blonville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-18 par OT SPL Deauville