Concert de Gospel – Église Notre-Dame de Rocquigny, Église Notre-Dame de Rocquigny, Rocquigny
dimanche 20 septembre 2026 · Église Notre-Dame de Rocquigny · Rocquigny
Informations pratiques
Concert de Gospel – Église Notre-Dame de Rocquigny Dimanche 20 septembre, 15h00 Église Notre-Dame de Rocquigny Pas-de-Calais
Tarif : 8€ par personne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Concert de Gospel dans l’église interprété par Jo gospel band
Église Notre-Dame de Rocquigny rue de l’abbaye – rocquigny Rocquigny 62450 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 07 49 20 80 97 »}]
Concert de Gospel dans l’église interprété par Jo gospel band
© Église Notre-Dame à Rocquigny – Paper Menthe