Concert de Gospel – Église Notre-Dame de Rocquigny, Église Notre-Dame de Rocquigny, Rocquigny

Informations pratiques

Concert de Gospel – Église Notre-Dame de Rocquigny Dimanche 20 septembre, 15h00 Église Notre-Dame de Rocquigny Pas-de-Calais

Tarif : 8€ par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Concert de Gospel dans l’église interprété par Jo gospel band

Église Notre-Dame de Rocquigny rue de l’abbaye – rocquigny Rocquigny 62450 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 07 49 20 80 97 »}]

Concert de Gospel dans l’église interprété par Jo gospel band

© Église Notre-Dame à Rocquigny – Paper Menthe