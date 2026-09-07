Église Notre-Dame de Rocquigny, Église Notre-Dame de Rocquigny, Rocquigny

Informations pratiques

Église Notre-Dame de Rocquigny Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Église Notre-Dame de Rocquigny Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

A travers une visite libre ou guidée, vous pourrez décourvrir l’histoire et l’intérêt de cette église qui est sans conteste une des plus originales de la Reconsruction

Église Notre-Dame de Rocquigny rue de l’abbaye – rocquigny Rocquigny 62450 Pas-de-Calais Hauts-de-France

A travers une visite libre ou guidée, vous pourrez décourvrir l’histoire et l’intérêt de cette église qui est sans conteste une des plus originales de la Reconsruction

© Église Notre-Dame à Rocquigny – Paper Menthe